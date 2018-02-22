Под Соломенский райсуд стянули силовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Под Соломенский районный суд Киева, где сегодня будут слушать ходатайство об отстранении Геннадия Труханова с должности мэра Одессы, стянули сотрудников полиции и Национальной гвардии, передает корреспондент УНН.
В частности, под зданием суда по адресу Вознесенский спуск, 10б, сейчас находится несколько десятков полицейских при полной амунициии, а также несколько десятков нацгвардийцев также при полном обмундировании.
Также под зданием суда дежурит несколько автобусов Нацгвардии с затонированными черными окнами.
Как сообщал УНН, 22 февраля в 10:30 Соломенский райсуд Киева будет рассматривать ходатайство САП об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова.