Під Солом'янський райсуд стягнули силовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Під Солом’янський районний суд Києва, де сьогодні будуть слухати клопотання про відсторонення Геннадія Труханова з посади мера Одеси, стягнули співробітників поліції та Національної гвардії, передає кореспондент УНН.
Так, під будівлею суду за адресою Вознесенський узвіз, 10б, зараз перебуває кілька десятків поліцейських при повній амуніціїї, а також кілька десятків нацгвардійців також при повному обмундируванні.
Також під будівлею суду чергує декілька автобусів Нацгвардії з затонованими чорними вікнами.
Як повідомляв УНН, 22 лютого о 10:30 Солом’янський райсуд Києва буде розглядати клопотання САП про відсторонення з посади мера Одеси Геннадія Труханова.