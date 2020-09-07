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Под санкции ЕС попадает 31 топ-чиновник Беларуси: Лукашенко в списке нет

Киев • УНН

 • 16438 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Европейский Союз намерен ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного должностного лица Беларуси, включая министра внутренних дел страны, до середины сентября, в ответ на выборы 9 августа, которые, по утверждению Запада, были сфальсифицированы. Об этом со ссылкой на трех дипломатов из ЕС сообщает Reuters, передает УНН.

Под санкции ЕС попадает 31 топ-чиновник Беларуси: Лукашенко в списке нет

"Первоначально мы согласовали 14 имен, но многие государства сочли это недостаточным. Сейчас мы достигли консенсуса по еще 17. Это высокопоставленные чиновники, ответственные за выборы, насилие и репрессии", - сказал один из европейских дипломатов.

Министры иностранных дел ЕС уже политически одобрили санкции - запрет на поездки и замораживание активов в ЕС - на встрече в Берлине в конце прошлого месяца, но пока не решили, на кого нацеливаться. "Греция и Кипр, которые настаивают отдельно на санкциях против Турции из-за спора в Восточном Средиземноморье, все еще должны поддержать черный список по Беларуси", - отмечает агентство.

"Имена могут быть добавлены или исключены из списка, но дипломаты заявили, что формальное соглашение, скорее всего, будет достигнуто 21 сентября, когда министры иностранных дел ЕС проведут свою следующую запланированную встречу. Санкции вступят в силу 22 сентября", - говорится в статье.

Литва, Латвия и Эстония уже ввели собственные санкции против белорусских чиновников в конце августа. Дипломаты ЕС отказались сообщить, насколько близки санционные списки стран Балтии и ЕС, опасаясь того, что люди из списка будут предупреждены для вывода активов из банков.

Ожидается, что министр внутренних дел Юеларуст Юрий Караев и его заместитель войдут в список ЕС, наряду с высокопоставленными членами избирательной комиссии страны, представителями органов безопасности и юстиции и министрами.

"В отличие от балтийских списков, Лукашенко не будет подвергнут санкциям. Германия, которая председательствует в ЕС на шесть месяцев, хочет больше времени для диалога и оставляет открытой возможность добавить имя президента на более позднем этапе", - пишет издание.

Добавим, немецкое издание Welt ранее сообщало, что ЕС хочет наложить санкции на Беларусь из-за противоречивых президентских выборов, но, очевидно, не против белорусского правителя Александра Лукашенко. Этим он прежде всего якобы обязан Германии.

Напомним, ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, голосование не было ни справедливым, ни свободным.

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