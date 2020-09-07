Під санкції ЄС потрапляє 31 топ-чиновник Білорусі: Лукашенка в списку немає

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 146382 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 99818 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 94820 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 103063 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 123507 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 136696 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 220547 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 215921 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186444 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176030 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
3.7м/с
72%
Популярнi новини

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 101325 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 47758 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 44743 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 150013 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 42581 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 146378 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 150161 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 276411 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 300599 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 383615 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 42667 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 27814 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 44832 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 47848 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 125689 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Під санкції ЄС потрапляє 31 топ-чиновник Білорусі: Лукашенка в списку немає

Київ • УНН

 • 16438 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Європейський Союз має намір ввести економічні санкції стосовно 31 високопосадовця Білорусі, включаючи міністра внутрішніх справ країни, до середини вересня, у відповідь на вибори 9 серпня, які, за твердженням Заходу, були сфальсифіковані. Про це з посиланням на трьох дипломатів з ЄС повідомляє Reuters, передає УНН.

Під санкції ЄС потрапляє 31 топ-чиновник Білорусі: Лукашенка в списку немає

"Спочатку ми узгодили 14 імен, але багато держав вважають це недостатнім. Зараз ми досягли консенсусу щодо ще 17. Це високопоставлені чиновники, відповідальні за вибори, насильство і репресії", - сказав один з європейських дипломатів.

Міністри закордонних справ ЄС вже політично схвалили санкції - заборону на поїздки і заморожування активів в ЄС - на зустрічі в Берліні в кінці минулого місяця, але поки не вирішили, на кого націлюватися. "Греція і Кіпр, які наполягають окремо на санкціях проти Туреччини через суперечку в Східному Середземномор'ї, все ще повинні підтримати чорний список щодо Білорусі", - зазначає агентство.

"Імена можуть бути додані або виключені зі списку, але дипломати заявили, що формальна угода, швидше за все, буде досягнута 21 вересня, коли міністри закордонних справ ЄС проведуть свою наступну заплановану зустріч. Санкції набудуть чинності 22 вересня", - йдеться в статті.

Литва, Латвія і Естонія вже ввели власні санкції проти білоруських чиновників у кінці серпня. Дипломати ЄС відмовилися повідомити, наскільки близькі санкційні списки країн Балтії та ЄС, побоюючись того, що люди зі списку будуть попереджені для виведення активів з банків.

Очікується, що міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв і його заступник увійдуть до санкційного списку ЄС, поряд з високопоставленими членами виборчої комісії країни, представниками органів безпеки і юстиції та міністрами.

"На відміну від балтійських списків, Лукашенко не потрапить під санкції. Німеччина, яка головує в ЄС на шість місяців, хоче більше часу для діалогу і залишає відкритою можливість додати ім'я президента на більш пізньому етапі", - пише видання.

Додамо, німецьке видання Welt раніше повідомляло, що ЄС хоче накласти санкції на Білорусь через суперечливі президентські вибори, але, очевидно, не проти білоруського правителя Олександра Лукашенка. Цим він передусім нібито зобов'язаний Німеччині.

Нагадаємо, ЄС не визнає результати виборів президента Білорусі. За словами канцлера ФРН Ангели Меркель, голосування не було ні справедливим, ні вільним.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.64
Bitcoin
$79,635.00
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,188.79
Ethereum
$1,521.68