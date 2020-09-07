Під санкції ЄС потрапляє 31 топ-чиновник Білорусі: Лукашенка в списку немає

"Спочатку ми узгодили 14 імен, але багато держав вважають це недостатнім. Зараз ми досягли консенсусу щодо ще 17. Це високопоставлені чиновники, відповідальні за вибори, насильство і репресії", - сказав один з європейських дипломатів.

Міністри закордонних справ ЄС вже політично схвалили санкції - заборону на поїздки і заморожування активів в ЄС - на зустрічі в Берліні в кінці минулого місяця, але поки не вирішили, на кого націлюватися. "Греція і Кіпр, які наполягають окремо на санкціях проти Туреччини через суперечку в Східному Середземномор'ї, все ще повинні підтримати чорний список щодо Білорусі", - зазначає агентство.

"Імена можуть бути додані або виключені зі списку, але дипломати заявили, що формальна угода, швидше за все, буде досягнута 21 вересня, коли міністри закордонних справ ЄС проведуть свою наступну заплановану зустріч. Санкції набудуть чинності 22 вересня", - йдеться в статті.

Литва, Латвія і Естонія вже ввели власні санкції проти білоруських чиновників у кінці серпня. Дипломати ЄС відмовилися повідомити, наскільки близькі санкційні списки країн Балтії та ЄС, побоюючись того, що люди зі списку будуть попереджені для виведення активів з банків.

Очікується, що міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв і його заступник увійдуть до санкційного списку ЄС, поряд з високопоставленими членами виборчої комісії країни, представниками органів безпеки і юстиції та міністрами.

"На відміну від балтійських списків, Лукашенко не потрапить під санкції. Німеччина, яка головує в ЄС на шість місяців, хоче більше часу для діалогу і залишає відкритою можливість додати ім'я президента на більш пізньому етапі", - пише видання.

Додамо, німецьке видання Welt раніше повідомляло, що ЄС хоче накласти санкції на Білорусь через суперечливі президентські вибори, але, очевидно, не проти білоруського правителя Олександра Лукашенка. Цим він передусім нібито зобов'язаний Німеччині.

Нагадаємо, ЄС не визнає результати виборів президента Білорусі. За словами канцлера ФРН Ангели Меркель, голосування не було ні справедливим, ні вільним.