ЗМІ: ЄС не збирається вводити санкції проти Лукашенка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Європейський Союз хоче накласти санкції на Білорусь через суперечливі президентські вибори, але, очевидно, не проти білоруського правителя Олександра Лукашенка. Цим він передусім зобов'язаний Німеччини, пише німецьке видання Welt, передає УНН.
"За інформацією Welt, до списку санкцій Євросоюзу не потрапить правитель Білорусі Олександр Лукашенко. Зокрема, за це проводила кампанію Німеччина за підтримки Франції та Італії", - йдеться в матеріалі видання.
Берлін і Париж, як зазначено, "стверджували, що канали зв'язку з Лукашенком повинні бути відкриті при будь-яких обставинах", і "цьому завадили б санкції".
"Кілька держав-членів, в основному з країн Балтії і Польщі, не згодні і вимагали, щоб ім'я Лукашенко було внесено до списку санкцій ЄС", - зазначає видання.
"Офіційний список буде опублікований наступного тижня або через один тиждень, заявили дипломати ЄС", - сказано в матеріалі.
Нагадаємо, ЄС не визнає результати виборів президента Білорусі. За словами канцлера ФРН Ангели Меркель, голосування не було ні справедливим, ні вільним.
Очікується, що у списку санкцій ЄС щодо білоруських чиновників буде 15-20 імен, і вже повідомлялося, що Олександр Лукашенко в нього може не потрапити.
Тим часом у країнах Балтії вже ввели санкції проти Лукашенка.