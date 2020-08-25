Беларусь: в санкционный список ЕС попадут 15-20 человек - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Санкционный список Европейского союза относительно белорусских чиновников будет состоять из 15-20 имен, Президент Беларуси Александр Лукашенко в него может не попасть. Об этом в своем Twitter написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.
“Высокопоставленный чиновник ЕС сказал, что 15-20 человек из Беларуси попадут под санкции ЕС, я слышал, что „около дюжины“. В любом случае это небольшое число, но идея состоит в том, что его можно увеличить в ближайшие недели / месяцы”, — написал журналист.
Он так же сообщил сегодня, что санкции ЕС в отношении Беларуси должны быть согласованы и готовы ориентировочно на следующей неделе.
“Похоже, Лукашенко пока не будет, но все еще может измениться”, — отметил Йозвяк.
Как сообщал УНН, ранее СМИ сообщили об опасениях, что ЕС не введет санкции против Беларуси, поскольку Греция или Кипр не будут их поддерживать, пока не введут санкции против Турции.