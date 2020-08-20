СМИ сообщили об угрозе срыва санкций ЕС против Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. На сегодня существуют опасения, что ЕС не введет санкции против Беларуси, поскольку Греция или Кипр не будут их поддерживать, пока не введут санкции против Турции. Об этом в своем Twitter написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Есть небольшие опасения, что Греция и/или Кипр не смогут дать окончательный зеленый свет санкциям против Беларуси до тех пор, пока ЕС не даст зеленый свет санкциям в отношении Турции", - написал Рикард Йозвяк.
Напомним, ранее сообщалось, что ЕС вскоре введет санкции против Беларуси.
Такое решение было принято на внеочередном саммите лидеров стран-членов Европейского Союза, на котором обсуждался вопрос ситуации в Беларуси, где вспыхнули протесты на фоне объявленных результатов президентских выборов.