ЗМІ повідомили про загрозу зриву санкцій ЄС проти Білорусі

"Є невеликі побоювання, що Греція і/або Кіпр не зможуть дати остаточне зелене світло санкціям проти Білорусі доти, доки ЄС не дасть зелене світло санкціям щодо Туреччини", - написав Рікард Йозвяк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС невдовзі введе санкції проти Білорусі.

Таке рішення ухвалили на позачерговому саміті лідерів країн-членів Європейського Союзу, на якому обговорювалося питання ситуації в Білорусі, де спалахнули протести на тлі оголошених результатів президентських виборів.