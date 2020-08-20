ЗМІ повідомили про загрозу зриву санкцій ЄС проти Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Наразі існують побоювання, що ЄС не введе санкції проти Білорусі, оскільки Греція або Кіпр не будуть їх підтримувати, поки не введуть санкції проти Туреччини. Про це в своєму Twitter написав журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Є невеликі побоювання, що Греція і/або Кіпр не зможуть дати остаточне зелене світло санкціям проти Білорусі доти, доки ЄС не дасть зелене світло санкціям щодо Туреччини", - написав Рікард Йозвяк.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС невдовзі введе санкції проти Білорусі.
Таке рішення ухвалили на позачерговому саміті лідерів країн-членів Європейського Союзу, на якому обговорювалося питання ситуації в Білорусі, де спалахнули протести на тлі оголошених результатів президентських виборів.