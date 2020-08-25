Білорусь: до списку санкцій ЄС потраплять 15-20 осіб - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Список санкцій Європейського союзу щодо білоруських чиновників буде складатися з 15-20 імен, Президент Білорусі Олександр Лукашенко в нього може не потрапити. Про це в своєму Twitter написав журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Високопоставлений чиновник ЄС сказав, що 15-20 осіб з Білорусі потраплять під санкції ЄС, я чув, що "близько дюжини". У будь-якому випадку це невелика кількість, але ідея полягає в тому, що його можна збільшити в найближчі тижні/місяці", - написав журналіст.
Він так само повідомив сьогодні, що санкції ЄС щодо Білорусі повинні бути узгоджені і готові орієнтовно на наступному тижні.
"Схоже, Лукашенка поки не буде, але все ще може змінитися", - зазначив Йозвяк.
Як повідомляв УНН, раніше ЗМІ повідомили про побоювання, що ЄС не введе санкції проти Білорусі, оскільки Греція або Кіпр не будуть їх підтримувати, поки не введуть санкції проти Туреччини.