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СМИ: ЕС не собирается вводить санкции против Лукашенко

Киев • УНН

 • 14541 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Европейский Союз хочет наложить санкции на Беларусь из-за спорных президентских выборов, но, очевидно, не против белорусского правителя Александра Лукашенко. Этим он в первую очередь обязан Германии, пишет немецкое издание Welt, передает УНН.

СМИ: ЕС не собирается вводить санкции против Лукашенко

"По информации Welt, в санкционный список Евросоюза не попадет правитель Беларуси Александр Лукашенко. В частности, за это проводила кампанию Германия при поддержке Франции и Италии", - говорится в материале издания.

Берлин и Париж, как указано, "утверждали, что каналы связи с Лукашенко должны быть открыты при любых обстоятельствах", и "этому помешали бы санкции".

"Несколько государств-членов, в основном из стран Балтии и Польши, не согласны и потребовали, чтобы имя Лукашенко было внесено в санкционный список ЕС", - отмечает издание.

"Официальный список будет опубликован на следующей неделе или неделе после следующей, заявили дипломаты ЕС", - сказано в материале.

Напомним, ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, голосование не было ни справедливым, ни свободным.

Ожидается, что в списке санкций ЕС в отношении белорусских чиновников будет 15-20 имен, и уже сообщалось, что Александр Лукашенко в него может не попасть.

Между тем в странах Балтии уже ввели санкции против Лукашенко.

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