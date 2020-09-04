СМИ: ЕС не собирается вводить санкции против Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Европейский Союз хочет наложить санкции на Беларусь из-за спорных президентских выборов, но, очевидно, не против белорусского правителя Александра Лукашенко. Этим он в первую очередь обязан Германии, пишет немецкое издание Welt, передает УНН.
"По информации Welt, в санкционный список Евросоюза не попадет правитель Беларуси Александр Лукашенко. В частности, за это проводила кампанию Германия при поддержке Франции и Италии", - говорится в материале издания.
Берлин и Париж, как указано, "утверждали, что каналы связи с Лукашенко должны быть открыты при любых обстоятельствах", и "этому помешали бы санкции".
"Несколько государств-членов, в основном из стран Балтии и Польши, не согласны и потребовали, чтобы имя Лукашенко было внесено в санкционный список ЕС", - отмечает издание.
"Официальный список будет опубликован на следующей неделе или неделе после следующей, заявили дипломаты ЕС", - сказано в материале.
Напомним, ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, голосование не было ни справедливым, ни свободным.
Ожидается, что в списке санкций ЕС в отношении белорусских чиновников будет 15-20 имен, и уже сообщалось, что Александр Лукашенко в него может не попасть.
Между тем в странах Балтии уже ввели санкции против Лукашенко.