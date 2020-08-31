Литва ввела санкції щодо Лукашенка та його оточення

Як зазначається, у списку - 30 осіб, в тому числі президент Білорусі Олександр Лукашенко і близькі до нього особи.

"Департамент міграції при Міністерстві внутрішніх справ (МВС) в понеділок вніс дані про цих білоруських осіб в Національний список іноземців, яким заборонено в'їзд до Литовської Республіки. У разі отримання додаткових уявлень список може бути доповнений", - йдеться в поширеному МВС країни повідомленні.

Президент Литви Гітанас Науседа в понеділок сказав, що цей список узгоджений з Латвією та Естонією, однак це лише "перша версія списку", і надалі він буде поповнюватися. Він також сказав, що зазначені в списку, в якому є і президент Білорусі Олександр Лукашенко, посадові особи не зможуть в'їхати до Литви, Латвії та Естонії. Деякі з них, за словами президента, в останні роки відвідували Литву.

"Поки ми говоримо про обмеження в пересуванні посадових осіб. Пан Лукашенко в цьому списку. Перевірили сам список і встановили, що три людини з цього списку в останні п'ять років відвідували Литву, один з них - цілих 15 разів", - вказав Науседа.

Нагадаємо, ЄС не визнає результати виборів президента Білорусі. За словами канцлера ФРН Ангели Меркель, голосування не було ні справедливим, ні вільним.

Очікується, що у списку санкцій ЄС щодо білоруських чиновників буде 15-20 імен, Олександр Лукашенко в нього може не потрапити.