Литва ввела санкции в отношении Лукашенко и его окружения

Как отмечается, в списке - 30 человек, в том числе президент Беларуси Александр Лукашенко и близкие к нему лица.

"Департамент миграции при Министерстве внутренних дел (МВД) в понедельник внес данные об этих белорусских лицах в Национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику. В случае получения дополнительных представлений список может быть дополнен", - говорится в распространенном МВД страны сообщении.

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник сказал, что этот список согласован с Латвией и Эстонией, однако это лишь "первая версия списка", и в дальнейшем он будет пополняться. Он также сказал, что указанные в списке, в котором есть и президент Беларуси Александр Лукашенко, должностные лица не смогут въехать в Литву, Латвию и Эстонию. Некоторые из них, по словам президента, в последние годы посещали Литву.

"Пока мы говорим об ограничении в передвижении должностных лиц. Господин Лукашенко в этом списке. Проверили сам список и установили, что три человека из этого списка в последние пять лет посещали Литву, один из них - целых 15 раз", - отметил Науседа.

Напомним, ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, голосование не было ни справедливым, ни свободным.

Ожидается, что в списке санкций ЕС в отношении белорусских чиновников будет 15-20 имен, Александр Лукашенко в него может не попасть.