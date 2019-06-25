Под Ровно загорелась свалка
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Пожар произошел на свалке на территории Шпановского сельского совета, недалеко от Ровно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.
Сообщение о возгорании мусора на полигоне свалки на территории Шпановского сельского совета, которое принадлежит КАТП-1728, спасатели получили 25 июня в 4:45.
"Площадь пожара составляет 0,5 га. Площадь свалки 21,15 га. Ситуация контролируется. Распространения огня нет. По состоянию на 7:22 пожар локализован", - сообщили в ГСЧС.
К тушению ГСЧС привлекли три единицы спецтехники и 18 спасателей. От КАТП-1728 2 единицы спецтехники и 4 работника.
Добавим, КАТП-1728 - коммунальное предприятие в Ровно, предоставляющее услуги по вывозу бытовых отходов.
Напомним, под Полтавой два дня тушили пожар на городской свалке.