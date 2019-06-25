Під Рівним загорілося сміттєзвалище
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Пожежа сталася на сміттєзвалищі на території Шпанівської сільської ради, що неподалік від Рівного. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС в області.
Повідомлення про загорання сміття на полігоні сміттєзвалища на території Шпанівської сільської ради, яке належить КАТП-1728, рятувальники отримали 25 червня о 4:45.
"Площа пожежі становить 0,5 га. Площа сміттєзвалища 21,15 га. Ситуація контрольована. Поширення вогню немає. Станом на 7:22 пожежу локалізовано", - повідомили у ДСНС.
До гасіння ДСНС залучили три одиниці спецтехніки та 18 рятувальників. Від КАТП-1728 2 одиниці спецтехніки та 4 працівника.
Додамо, КАТП-1728 - комунальне підприємство у Рівному, яке надає послуги з вивезення побутових відходів.
Нагадаємо, під Полтавою два дні гасили пожежу на міському сміттєзвалищі.