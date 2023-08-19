Утром россияне обстреляли общину на Днепропетровщине

Детали

Он уточнил, что ночь прошла для области спокойно, однако на утро враг атаковал село Марганецкой громады, что на Никопольском районе. Били из артиллерии, информация о последствиях уточняется.

Напомним, накануне вечером российские военные обстреляли Херсон, из-за чего один человек погиб и двое получили ранения.

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