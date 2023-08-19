Утром россияне обстреляли общину на Днепропетровщине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В субботу утром армия рф обстреляла Марганецкую общину Никопольского района Днепропетровщины. Погибших и раненых нет. Данные о последствиях уточняются. Об этом сообщил в телеграмме председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, пишет УНН.
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Он уточнил, что ночь прошла для области спокойно, однако на утро враг атаковал село Марганецкой громады, что на Никопольском районе. Били из артиллерии, информация о последствиях уточняется.
Напомним, накануне вечером российские военные обстреляли Херсон, из-за чего один человек погиб и двое получили ранения.
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