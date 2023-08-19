Під ранок росіяни обстріляли громаду на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У суботу вранці армія рф обстріляла Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровщини. Загиблих і поранених немає. Дані про наслідки уточнюють. Про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, пише УНН.
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Він уточнив, що ніч минула для обасті спокійно, одна к на ранок ворог атакував село Марганецької громади, що на
Нікопольщині. Гатили з артилерії, інформація про наслідки уточнюється.
Нагадаємо, напередодні надвечір російські військові обстріляли Херсон, через що одна людина загинула та двоє дістали поранення.
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