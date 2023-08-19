Під ранок росіяни обстріляли громаду на Дніпропетровщині

Деталі

Він уточнив, що ніч минула для обасті спокійно, одна к на ранок ворог атакував село Марганецької громади, що на

Нікопольщині. Гатили з артилерії, інформація про наслідки уточнюється.

Нагадаємо, напередодні надвечір російські військові обстріляли Херсон, через що одна людина загинула та двоє дістали поранення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США, Японія та Південна Корея зробили спільну заяву щодо розширення співпраці в оборонній сфері