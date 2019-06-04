Под посольством Испании митинговали родители детей, рожденных от суррогатных матерей

Граждане Испании уже не один месяц не могут решить вопрос получения детьми гражданства этой страны. Как пояснила корреспонденту УНН одна из участниц акции, испанские власти не доверяют тесту ДНК, проведенному в Украине и предлагает добиваться в судах права на гражданство для детей.

"Мы просим и украинские власти помочь решить этот вопрос. Это длительный процесс, требующий решения. Дети пока не имеют гражданства. Мы не можем забрать их домой (в Испанию - ред.)", - рассказала участница акции.

Напомним, ситуация вокруг детей, рожденных в Украине для граждан Испании, возникла еще в прошлом году.

Основная проблема возникла из-за того, что для получения подданства королевства диппредставительство должно подтвердить, что человек действительно является отцом ребенка. Но как раз на этом этапе у многих семей возникли проблемы.

Ранее отцовство устанавливалось по итогам ДНК-экспертизы. Но в июне 2018 года были внесены изменения в европейский закон о защите персональных данных. В диппредставительстве тогда заявили, что проведение теста противоречит этому закону.

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В испанском МИД тогда же заявили, что "консульство в курсе сложившейся ситуации и пытается помочь пострадавшим, объясняя им требования законодательства и рассказывая об альтернативных решениях проблемы".

Кроме того, в 2018 году испанская сторона заявила, что украинские клиники все чаще обманывают пациентов, которые хотят воспользоваться услугами суррогатной матери, а потому посоветовали испанцам, желающим прибегнуть к этой процедуре, отказаться от идеи ехать в Украину.

Однако Украина все еще популярна. Она одна из немногих в Европе, где суррогатное материнство регулируется законом и разрешено для иностранных пар. Кроме того, цены здесь намного ниже, чем в целом по Европе, поэтому на Украину нацеливается все больше пар из других государств.

Как сообщал УНН, украинские правоохранители разоблачили медицинское учреждение, которое занимался предоставлением незаконных услуг по суррогатному материнству.