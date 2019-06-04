Під посольством Іспанії мітингували батьки дітей, народжених від сурогатних матерів

Громадяни Іспанії вже не один місяць не можуть розв'язати питання отримання дітьми громадянства цієї країни. Як пояснила кореспонденту УНН одна з учасниць акції, іспанська влада не довіряє тесту ДНК, проведеному в Україні та пропонує домагатися у судах права на громадянство для дітей.

"Ми просимо і українську владу допомогти вирішити це питання. Це тривалий процес, що потребує вирішення. Діти наразі не мають громадянства. Ми не можемо забрати їх до дому (в Іспанію – ред.)", - розповіла учасниця акції.

Нагадаємо, ситуація довкола дітей, народжених в Україні для громадян Іспанії, виникла ще минулого року.

Основна проблема виникла через те, що для отримання підданства королівства диппредставництво має підтвердити, що чоловік дійсно є батьком дитини. Але якраз на цьому етапі у багатьох сімей виникли проблеми.

Раніше батьківство встановлювалося за підсумками ДНК-експертизи. Але в червні 2018 року були внесені зміни в європейський закон про захист персональних даних. У диппредставництві тоді заявили, що проведення тесту суперечить цьому закону.

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В іспанському МЗС тоді ж заявили, що "консульство в курсі ситуації, що склалася і намагається допомогти постраждалим, пояснюючи їм вимоги законодавства і розповідаючи про альтернативні рішення проблеми".

Крім того, у 2018 році іспанська сторона заявила, що українські клініки все частіше обманюють пацієнтів, які хочуть скористатися послугами сурогатної матері, а тому порадили іспанцям, охочим вдатися до цієї процедури, відмовитися від ідеї їхати до України.

Однак Україна все ще популярна. Вона одна з небагатьох в Європі, де сурогатне материнство регулюється законом і дозволено для іноземних пар. Крім того, ціни тут набагато нижче, ніж в цілому по Європі, тому на Україну націлюється все більше пар із інших держав.

Як повідомляв УНН, українські правоохоронці викрили медичний заклад, який займався наданням незаконних послуг із сурогатного материнства.