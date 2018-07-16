В Україні викрили клініку, яка незаконно надавала послуги сурогатного материнства

“Управлінням розкриття злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях військової прокуратури зареєструвало кримінальне проваджене, під час якого встановлено що громадянин республіки Молдова, який є одночасно громадянином Німеччини, на території України зареєстрував медичний центр „Біотехком“ для надання послуг в області репродуктивних функції”, — сказав Луценко.

За його словами, пацієнтами цієї клініки у 2011 році стало італійське подружжя щодо здійснення допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства. При цьому клініка зобов'язалася виростити для них немовлят за грошову винагороду у сумі 30 тис. євро.

Варто зазначити, що потенційні батьки не надавали свого біоматеріалу і не перебували на території України, хоча за законом України при сурогатному материнстві один із учасників має бути прямим родичем майбутньої дитини.

“У разі, якщо такого немає, то фактично українське немовля не передається, а продається в іншу країну. На жаль, саме так сталося у цьому випадку”, — зазначив Луценко.

За його словами, “Біотехком” у цьому випадку отримав 32 тис. євро від замовників послуги, а сурогатна мати — 6 тис. євро.

“Нажаль, таких випадків є більше тисячі на території України”, — наголосив Луценко.

Він зазначив, що факт незаконного походження дитини у іноземних батьків виявили правоохоронці Італії.

У результаті цього немовля переведено до дитячого будинку, псевдобатьки притягуються до кримінальної відповідальності за італійськими законами.

“На території нашої країни ми розслідували цю справу і сьогодні, 16 липня, представнику „Біотехком“ повідомлено про підозру у вчиненні злочину за статтею „торгівля людьми“, а головному лікарю „Біотехком“ також ще і за підробку документів, поєднаних із торгівлею людьми”, — сказав Луценко.

У контексті сказаного він зазначив, що для захисту своїх інтересів кліника залучила народних депутатів, 43 з яких написали свої звернення до ГПУ щодо неприпустимості чинення тиску на “законний бізнес” клініки.

“Також 30 народних депутатів зробили публічні заяви з цього приводу. Два із них навіть сприяють захисту „Біотехком“ в судовому засіданні про обрання запобіжного заходу керівникам „Біотехком“. Також ця фірма подала до Кабінету міністрів прохання заслухати з цього приводу керівництво Генпрокуратури та Національної поліції на засіданні координаційної ради Кабінету міністрів. Вважаю за свій обов'язок заявити про це публічно... „Біотехком“ провело щонайменше, як ми встановили на цей момент, тисячу операцій по сурогатному материнству і в багатьох випадках, як ми бачимо, не було дотримання українського закону про необхідність біоматеріалів щонайменше від одного із батьків, що усиновлюють”, — зазначив Генпрокурор.

Водночас Луценко наголосив, що слідство буде наполягати на арешті всіх, хто підозрюється у цій справі. І закликав усіх потерпілих від цієї фірми жінок звертатися до правоохоронних органів. Водночас обвинувачення підозрює фірму в ухиленні від сплати податків.

Нагадаємо, Україна є одним із лідерів у світі з надання незаконних послуг у сурогатному материнстві.