Україна є одним із лідерів незаконного сурогатного материнства
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Україна є одним із лідерів у світі з надання незаконних послуг у сурогатному материнстві. Про це сьогодні на брифінгу щодо протидії торгівлі людьми у Києві повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
"Проблема сурогатного материнства пов'язана з тим, що після прийняття владою Індії закону про сурогатне материнство, центр такої діяльності сфокусувався у тому числі на Україні, і ми зараз є одним із найбільших "операторів" цього мало врегульованого в нашій країні бізнесу", - сказав Луценко.
Нагадаємо, З 1 вересня 2018 року при народжені дитини сім'ям від держави буде надаватися спеціальний бебі-бокс.
Як повідомоляв УНН, з початку наступного року кожна родина буде отримувати 1,5 тисяч гривень для винаймання няні для дитини.