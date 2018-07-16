Україна є одним із лідерів незаконного сурогатного материнства

"Проблема сурогатного материнства пов'язана з тим, що після прийняття владою Індії закону про сурогатне материнство, центр такої діяльності сфокусувався у тому числі на Україні, і ми зараз є одним із найбільших "операторів" цього мало врегульованого в нашій країні бізнесу", - сказав Луценко.



Нагадаємо, З 1 вересня 2018 року при народжені дитини сім'ям від держави буде надаватися спеціальний бебі-бокс.



Як повідомоляв УНН, з початку наступного року кожна родина буде отримувати 1,5 тисяч гривень для винаймання няні для дитини.