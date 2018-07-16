Украина является одним из лидеров незаконного суррогатного материнства
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Украина является одним из лидеров в мире по предоставлению незаконных услуг в суррогатном материнстве. Об этом сегодня на брифинге по противодействию торговле людьми в Киеве сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Проблема суррогатного материнства связана с тем, что после принятия властями Индии закона о суррогатном материнстве, центр такой деятельности сфокусировался в том числе на Украине, и мы сейчас является одним из крупнейших "операторов" этого мало урегулированного в нашей стране бизнеса", - сказал Луценко.
Напомним, с 1 сентября 2018 при рождении ребенка семьям от государства будет предоставляться специальный бэби-бокс.
Как повидомоляв УНН, с начала следующего года каждая семья будет получать 1500 гривен для съема няни для ребенка.