Под офисом политической партии в Днепре произошел конфликт
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Конфликт возник между активистами и охранниками здания в Днепре, обошлось без пострадавших. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.
Отметим, что конфликт произошел по адресу Старокозацкая, 58. В здании по этому адресу, в частности, расположен офис партии "УКРОП", а также Департамент административных услуг и разрешительных процедур Днепровского горсовета.
"Возникла конфликтная ситуация между охранниками здания и активистами – лицами, которые были против голосования за избрание нового главы Коллегии адвокатов Днепропетровской области", – отметили в полиции.
Пострадавших в результате конфликта нет. Сведения о событии внесли в Журнал единого учета.
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В пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области УНН уточнили, что к спасателям поступил вызов, что по этому адресу распылили неизвестное вещество. Однако, когда спасатели прибыли на место происшествия, там, уточнили в ГСЧС, ничего не было.
"Приехали на место, на что нам сообщили, что наша помощь не нужна. Мы дежурили на месте до окончания... Стояли на гидранте, подключились на случай осложнения обстановки", – уточнили в ГСЧС.
В то же время местные СМИ сообщают о том, что внутри здания произошли столкновения, неизвестные распылили газ. Ссылаясь на слова очевидцев, сообщается, что те, кто находились в этом здании, услышали специфический запах, их эвакуировали.
Напомним, в Одессе между государственными исполнителями и группой лиц произошла потасовка, в результате чего в полицию доставили восемь участников конфликта.