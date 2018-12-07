Під офісом політичної партії в Дніпрі стався конфлікт
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Конфлікт виник між активістами та охоронцями будівлі у Дніпрі, обійшлося без постраждалих. Про це УНН повідомили в відділі комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.
Зазначимо, що конфлікт стався за адресою Старокозацька, 58. У будівлі за цією адресою, зокрема, розташований офіс партії "УКРОП", а також Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міськради.
"Виникла конфліктна ситуація Між охоронцями будівлі та активістами – особами які були проти голосування за обрання нового голови Колегії адвокатів Дніпропетровської області", – зазначили в поліції.
Постраждалих внаслідок конфлікту немає. Відомості про подію внесли до Журналу єдиного обліку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В одеському суді сталися сутички, до поліції доставили 49 осіб
У прес-службу ГУ ДСНС у Дніпропетровській області УНН уточнили, що до рятувальників надійшов виклик, що за цією адресою розпилили невідому речовину. Однак, коли рятувальники прибули на місце події, там, уточнили у ДСНС, нічого не було.
"Приїхали на місце, на що нам повідомили, що наша допомога не потрібна. Ми чергували на місці до закінчення... Стояли на гідранті, підключилися на випадок ускладнення обстановки", – уточнили у ДСНС.
Водночас місцеві ЗМІ повідомляють про те, що всередині будівлі відбулися сутички, невідомі розпилили газ. Посилаючись на слова очевидців, повідомляється, що ті, хто перебували в цій будівлі, почули специфічний запах, їх евакуювали.
Нагадаємо, в Одесі між державними виконавцями та групою осіб сталася штовханина, через що до поліції доставили вісьмох учасників конфлікту.