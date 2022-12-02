Под Мариуполем фиксируют движение колонны техники россиян

Цитата

«После небольшого движения снова фиксируем движение военной техники. Большое количество грузовиков из БК в сторону Донецка через весь город. Снова смена направления. Пологи (город в Запорожской области -ред.) отошли на второй план. Опять - север Донецкой области», - написал он.

Дополнение

Во временно захваченном оккупантами Мариуполе Донецкой области наблюдается активное движение военной техники оккупантов.