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Под Мариуполем фиксируют движение колонны техники россиян

Киев • УНН

 • 1020703 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Движение военной техники россиян снова заметили под временно оккупированным Мариуполем Донецкой области. Враг перемещает ее в сторону Донецка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Цитата

«После небольшого движения снова фиксируем движение военной техники. Большое количество грузовиков из БК в сторону Донецка через весь город. Снова смена направления. Пологи (город в Запорожской области -ред.) отошли на второй план. Опять - север Донецкой области», - написал он.

Дополнение

Во временно захваченном оккупантами Мариуполе Донецкой области наблюдается активное движение военной техники оккупантов.

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