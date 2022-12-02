Під Маріуполем фіксують рух колони техніки росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Рух військової техніки росіян знову помітили під тимчасово окупованим Маріуполем Донецької області. Ворог переміщає її в бік Донецька. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
Цитата
«Після невеликої рухи знов фіксуємо рух військової техники. Велика кількість вантажівок з БК в бік Донецька через все місто. Знову зміна напрямку. Пологи (місто в Запорізькій області -ред.) відійшли на другий план. Знов - північ Донецькоі області», - написав він.
Доповнення
У тимчасово захопленому окупантами Маріуполі Донецької області спостерігається активний рух військової техніки окупантів.