Під Маріуполем фіксують рух колони техніки росіян

Цитата

«Після невеликої рухи знов фіксуємо рух військової техники. Велика кількість вантажівок з БК в бік Донецька через все місто. Знову зміна напрямку. Пологи (місто в Запорізькій області -ред.) відійшли на другий план. Знов - північ Донецькоі області», - написав він.

Доповнення

У тимчасово захопленому окупантами Маріуполі Донецької області спостерігається активний рух військової техніки окупантів.