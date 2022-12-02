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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 30113 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Під Маріуполем фіксують рух колони техніки росіян

Під Маріуполем фіксують рух колони техніки росіян

Київ • УНН

 • 1020703 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Рух військової техніки росіян знову помітили під тимчасово окупованим Маріуполем Донецької області. Ворог переміщає її в бік Донецька. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Цитата

«Після невеликої рухи знов фіксуємо рух військової техники. Велика кількість вантажівок з БК в бік Донецька через все місто. Знову зміна напрямку. Пологи (місто в Запорізькій області -ред.) відійшли на другий план. Знов - північ Донецькоі області», - написав він.

Доповнення

У тимчасово захопленому окупантами Маріуполі Донецької області спостерігається активний рух військової техніки окупантів.

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