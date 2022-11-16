У Маріуполі помітили активний рух російської військової техніки

Деталі

За словами Андрющенка, рух військової техніки та живої сили зберігає тенденцію на збільшення.

Цитата

«Щонайменше 16 автівок з пушками та 8 РСЗО «Град» - на Донецьк. До 20 автівок тентованих в бік Новоазовська разом з паливозаправниками – для поповнення БК та палива. До 30 автівок тентованих з вантажем (номери регіон 25) в бік Бердянська через Мангуш», - написав чиновник.

Також він зазначив стрімке зростання військового контингенту в селі Нікольське. Маріуполь та Маріупольський район стають військово-логістичною точкою окупантів для забезпечення фронту, вказав Андрющенко.

Доповнення

Російські окупанти готуються до повторної битви за Маріуполь, біля міста є скупчення ворожої військової техніки.