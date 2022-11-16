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У Маріуполі помітили активний рух російської військової техніки

У Маріуполі помітили активний рух російської військової техніки

Київ • УНН

 • 342895 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. У тимчасово захопленому окупантами Маріуполі Донецької області спостерігається активний рух військової техніки окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Деталі

За словами Андрющенка, рух військової техніки та живої сили зберігає тенденцію на збільшення.

Цитата

«Щонайменше 16 автівок з пушками та 8 РСЗО «Град» - на Донецьк. До 20 автівок тентованих в бік Новоазовська разом з паливозаправниками – для поповнення БК та палива. До 30 автівок тентованих з вантажем (номери регіон 25) в бік Бердянська через Мангуш», - написав чиновник.

Також він зазначив стрімке зростання військового контингенту в селі Нікольське. Маріуполь та Маріупольський район стають військово-логістичною точкою окупантів для забезпечення фронту, вказав Андрющенко.

Доповнення

Російські окупанти готуються до повторної битви за Маріуполь, біля міста є скупчення ворожої військової техніки.

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