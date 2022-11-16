У Маріуполі помітили активний рух російської військової техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У тимчасово захопленому окупантами Маріуполі Донецької області спостерігається активний рух військової техніки окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
Деталі
За словами Андрющенка, рух військової техніки та живої сили зберігає тенденцію на збільшення.
Цитата
«Щонайменше 16 автівок з пушками та 8 РСЗО «Град» - на Донецьк. До 20 автівок тентованих в бік Новоазовська разом з паливозаправниками – для поповнення БК та палива. До 30 автівок тентованих з вантажем (номери регіон 25) в бік Бердянська через Мангуш», - написав чиновник.
Також він зазначив стрімке зростання військового контингенту в селі Нікольське. Маріуполь та Маріупольський район стають військово-логістичною точкою окупантів для забезпечення фронту, вказав Андрющенко.
Доповнення
Російські окупанти готуються до повторної битви за Маріуполь, біля міста є скупчення ворожої військової техніки.