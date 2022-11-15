Окупанти готуються до повторної битви за Маріуполь – голова ОВА

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"Вони готуються до цього (повторної битви за Маріуполь – ред.). Вони ж розуміють тенденції на фронті. Що йде чітка тенденція по деокупації всієї території України - Харківщина, Донеччина, Херсонщина. Ворог це добре розуміє. Однак ми готові оборонятися та не зупиняємося на шляху до деокупації всієї території", - сказав Кириленко.



Деталі

Голова ОВА зазначив, що росія зосереджує свої війська на Бахмутському та Авдіївському напрямках, щоб отримати хоч якусь "перемогу". Найбільш найгарячішими залишаються Мар'їнський та Вугледарський напрямки.

Нагадаємо

Російські окупанти зруйнували понад 50 тисяч квартир у Маріуполі Донецької області.