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Окупанти готуються до повторної битви за Маріуполь – голова ОВА

Окупанти готуються до повторної битви за Маріуполь – голова ОВА

Київ • УНН

 • 253979 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Російські окупанти готуються до повторної битви за Маріуполь, біля міста є скупчення ворожої військової техніки. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону, інформує УНН.

Цитата

"Вони готуються до цього (повторної битви за Маріуполь – ред.). Вони ж розуміють тенденції на фронті. Що йде чітка тенденція по деокупації всієї території України - Харківщина, Донеччина, Херсонщина. Ворог це добре розуміє. Однак ми готові оборонятися та не зупиняємося на шляху до деокупації всієї території", - сказав Кириленко.

Деталі

Голова ОВА зазначив, що росія зосереджує свої війська на Бахмутському та Авдіївському напрямках, щоб отримати хоч якусь "перемогу". Найбільш найгарячішими залишаються Мар'їнський та Вугледарський напрямки.

Нагадаємо

Російські окупанти зруйнували понад 50 тисяч квартир у Маріуполі Донецької області.

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