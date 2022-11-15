Оккупанты готовятся к повторной битве за Мариуполь – глава ОВА

Цитата

"Они готовятся к этому (повторной битве за Мариуполь – ред.). Они понимают тенденции на фронте. Идет четкая тенденция по деоккупации всей территории Украины – Харьковская, Донецкая, Херсонская области. Враг это хорошо понимает. Однако мы готовы обороняться и не останавливаемся на пути к деоккупации всей территории", – сказал Кириленко.

Детали

Глава ОВА отметил, что россия сосредотачивает свои войска на Бахмутском и Авдеевском направлениях, чтобы одержать хоть какую-то "победу". Наиболее горячими остаются Марьинское и Угледарское направления.

Напомним

Российские оккупанты разрушили более 50 тысяч квартир в Мариуполе Донецкой области.