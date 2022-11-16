В Мариуполе заметили активное движение российской военной техники
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Во временно захваченном оккупантами Мариуполе Донецкой области наблюдается активное движение военной техники оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
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По словам Андрющенко, движение военной техники и живой силы сохраняет тенденцию к увеличению.
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«По меньшей мере 16 автомобилей с пушками и 8 РСЗО «Град» – на Донецк. До 20 тентованных автомобилей в сторону Новоазовска вместе с топливозаправщиками – для пополнения БК и топлива. До 30 тентованных автомобилей с грузом (номера регион 25) в сторону Бердянска через Мангуш», - написал чиновник.
Также он отметил стремительный рост военного контингента в селе Никольское. Мариуполь и Мариупольский район становятся военно-логистической точкой оккупантов для обеспечения фронта, отметил Андрющенко.
Дополнение
Российские оккупанты готовятся к повторной битве за Мариуполь, у города есть скопление вражеской военной техники.