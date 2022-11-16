В Мариуполе заметили активное движение российской военной техники

Детали

По словам Андрющенко, движение военной техники и живой силы сохраняет тенденцию к увеличению.

Цитата

«По меньшей мере 16 автомобилей с пушками и 8 РСЗО «Град» – на Донецк. До 20 тентованных автомобилей в сторону Новоазовска вместе с топливозаправщиками – для пополнения БК и топлива. До 30 тентованных автомобилей с грузом (номера регион 25) в сторону Бердянска через Мангуш», - написал чиновник.

Также он отметил стремительный рост военного контингента в селе Никольское. Мариуполь и Мариупольский район становятся военно-логистической точкой оккупантов для обеспечения фронта, отметил Андрющенко.

Дополнение

Российские оккупанты готовятся к повторной битве за Мариуполь, у города есть скопление вражеской военной техники.