Под Мариуполем боевики "ДНР" захватили колонну эвакуационных автобусов: людей взяли в заложники
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Возле Мариуполя боевики "ДНР" сегодня захватили колонну автобусов, которые должны были эвакуировать людей согласованным гуманитарным коридором. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Детали
По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, 22 марта возле поселка Мангуш Мариупольского района боевики "ДНР" захватили колонну автобусов и работников ГСЧС, которые гуманитарным коридором должны были эвакуировать людей.
Цитата
"Вот цена слова тех, кто говорит, что они миротворцы, кто говорит, что принес мир. Это признанный коридор, мы его согласовали, и сейчас людей держат в заложниках, сообщают, что технику заберут, а людей, возможно, отпустят, а может и нет", - сказала Верещук.
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Утром сообщалось, что на сегодня Украина будет сосредоточена на эвакуации мариупольцев.
Для эвакуации людей из Мариуполя в город Запорожье будут работать 3 маршрута:
Бердянск - Запорожье, место сборов: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27
Мангушская громада - Запорожье, место собраний: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена"
Никольское - Запорожье, место собраний: школа №2, ул. Парковая, 23.