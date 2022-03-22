Под Мариуполем боевики "ДНР" захватили колонну эвакуационных автобусов: людей взяли в заложники

Детали

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, 22 марта возле поселка Мангуш Мариупольского района боевики "ДНР" захватили колонну автобусов и работников ГСЧС, которые гуманитарным коридором должны были эвакуировать людей.

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"Вот цена слова тех, кто говорит, что они миротворцы, кто говорит, что принес мир. Это признанный коридор, мы его согласовали, и сейчас людей держат в заложниках, сообщают, что технику заберут, а людей, возможно, отпустят, а может и нет", - сказала Верещук.

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Утром сообщалось, что на сегодня Украина будет сосредоточена на эвакуации мариупольцев.

Для эвакуации людей из Мариуполя в город Запорожье будут работать 3 маршрута:

Бердянск - Запорожье, место сборов: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27

Мангушская громада - Запорожье, место собраний: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена"

Никольское - Запорожье, место собраний: школа №2, ул. Парковая, 23.