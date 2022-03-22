Віцепрем’єрка Верещук розповіла, як працюватимуть гуманітарні коридори сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук розповіла, як працюватимуть гуманітарні коридори сьогодні, 22 березня. Про це вона заявила під час брифінгу, пише УНН.
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Сьогодні Україна працюватиме зосереджено над евакуацією маріупольців.
Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя працюватимуть 3 маршрути:
Бердянськ – Запоріжжя, місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27
Мангушська громада – Запоріжжя, місце зборів: село Юр‘ївка Мелекінської сільської ради, пансіонат "Зміна"
Нікольське – Запоріжжя, місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23.
Автобуси буде подано до місць збору з 9.00 до 10.00
"Ми розуміємо, що місць усім не вистачить, тому просимо проходити до автобусів організовано відповідно до інструкцій наших представників на місці . Ми точно нікого не залишимо і будемо продовжувати евакуацію щоденно за тим самим алгоритмом, поки не вивеземо усіх маріупольців", - запевнила Верещук, додавши, що 21 автобус та вантажівки з гуманітарною допомогою вже вирушили із Запоріжжя по маршруту до Маріуполя.
Крім того, вирішують питання для доставки додаткового об'єму пального до Бердянська, щоб продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців. У свою чергу, в Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога.