Вице-прем'єр Верещук рассказала, как будут работать гуманитарные коридоры сегодня

Детали

Сегодня Украина будет работать сосредоточенно над эвакуацией мариупольцев.

Для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье будут работать 3 маршрута:

Бердянск - Запорожье, место сборов: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27

Мангушська община - Запорожья, место сборов: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена"

Никольское - Запорожья, место сборов: школа №2, ул. Парковая, 23.

Автобусы будут поданы к местам сборов с 9.00 до 10.00

"Мы понимаем, что мест всем не хватит, поэтому просим проходить к автобусам организованно в соответствии с инструкциями наших представителей на месте. Мы точно никого не оставим и будем продолжать эвакуацию ежедневно по тому же алгоритму, пока не вывезем всех мариупольцев", - заверила Верещук, добавив, что 21 автобус и грузовики с гуманитарной помощью уже отправились из Запорожья по маршруту к Мариуполю.

Кроме того, решают вопрос для доставки дополнительного объема топлива в Бердянск, чтобы продолжить бесплатно заправлять машины мариупольцев. В свою очередь, в Бердянске продолжают работать штабы, где мариупольцам оказывают всю необходимую помощь.