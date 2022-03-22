Вице-прем'єр Верещук рассказала, как будут работать гуманитарные коридоры сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук рассказала, как будут работать гуманитарные коридоры сегодня, 22 марта. Об этом она заявила во время брифинга, пишет УНН.
Детали
Сегодня Украина будет работать сосредоточенно над эвакуацией мариупольцев.
Для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье будут работать 3 маршрута:
Бердянск - Запорожье, место сборов: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27
Мангушська община - Запорожья, место сборов: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена"
Никольское - Запорожья, место сборов: школа №2, ул. Парковая, 23.
Автобусы будут поданы к местам сборов с 9.00 до 10.00
"Мы понимаем, что мест всем не хватит, поэтому просим проходить к автобусам организованно в соответствии с инструкциями наших представителей на месте. Мы точно никого не оставим и будем продолжать эвакуацию ежедневно по тому же алгоритму, пока не вывезем всех мариупольцев", - заверила Верещук, добавив, что 21 автобус и грузовики с гуманитарной помощью уже отправились из Запорожья по маршруту к Мариуполю.
Кроме того, решают вопрос для доставки дополнительного объема топлива в Бердянск, чтобы продолжить бесплатно заправлять машины мариупольцев. В свою очередь, в Бердянске продолжают работать штабы, где мариупольцам оказывают всю необходимую помощь.