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Під Маріуполем бойовики "ДНР" захопили колону евакуаційних автобусів: людей взяли у заручники

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Біля Маріуполя бойовики "ДНР" сьогодні захопили колону автобусів, які мали евакуювати людей погодженим гуманітарним коридором. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Під Маріуполем бойовики "ДНР" захопили колону евакуаційних автобусів: людей взяли у заручники

Деталі

За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, 22 березня біля селища Мангуш Маріупольського району бойовики "ДНР" захопили колону автобусів та працівників ДСНС, які гуманітарним коридором мали евакуювати людей.

Цитата

"Ось ціна слова тих, хто каже, що вони миротворці, хто каже, що приніс мир. Це визнаний коридор, ми його погодили, і зараз людей тримають у заручниках, повідомляють, що техніку заберуть, а людей, можливо, пустять, а може й ні", - сказала Верещук.

Додамо

Зранку повідомлялося, що на сьогодні Україна працюватиме зосереджено над евакуацією маріупольців.

Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя працюватимуть 3 маршрути:
Бердянськ – Запоріжжя, місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27
Мангушська громада – Запоріжжя, місце зборів: село Юр‘ївка Мелекінської сільської ради, пансіонат "Зміна"
Нікольське – Запоріжжя, місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23.

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