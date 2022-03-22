Під Маріуполем бойовики "ДНР" захопили колону евакуаційних автобусів: людей взяли у заручники
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Біля Маріуполя бойовики "ДНР" сьогодні захопили колону автобусів, які мали евакуювати людей погодженим гуманітарним коридором. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
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За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, 22 березня біля селища Мангуш Маріупольського району бойовики "ДНР" захопили колону автобусів та працівників ДСНС, які гуманітарним коридором мали евакуювати людей.
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"Ось ціна слова тих, хто каже, що вони миротворці, хто каже, що приніс мир. Це визнаний коридор, ми його погодили, і зараз людей тримають у заручниках, повідомляють, що техніку заберуть, а людей, можливо, пустять, а може й ні", - сказала Верещук.
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Зранку повідомлялося, що на сьогодні Україна працюватиме зосереджено над евакуацією маріупольців.
Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя працюватимуть 3 маршрути:
Бердянськ – Запоріжжя, місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27
Мангушська громада – Запоріжжя, місце зборів: село Юр‘ївка Мелекінської сільської ради, пансіонат "Зміна"
Нікольське – Запоріжжя, місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23.