Под Киевом полиция задержала 30 человек, которые способствовали в незаконной вырубке леса

"Сегодня полиция задержала, установила личности и отпустила 30 человека, которые охраняли земельный участок, на котором осуществлялась незаконная вырубка леса. Это уже не первая попытка осуществить незаконные действия, поэтому полиция вместе с прокуратурой обращаться в суд о наложении ареста на спорный участок, чтобы исключить дальнейшие противоправные действия в выяснения всех обстоятельств", - сказали в полиции.



Как сообщал УНН, Верховная Рада установила уголовную ответственность за контрабанду леса-кругляка. Парламентарии 234 голосами поддержали соответствующий законопроект.



В 2017 году в Винницкой области разоблачили преступную группу, которая "отмыла" более 44 млн грн на экспорте леса.