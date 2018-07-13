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Під Києвом поліція затримала 30 осіб, які сприяли у незаконній вирубці лісу

Під Києвом поліція затримала 30 осіб, які сприяли у незаконній вирубці лісу

Київ • УНН

 • 13114 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. У Гостомелі Київської області поліція затримала 30 осіб, які здійснювали охорону робітників, котрі незаконно вирубували лісові насадження. Про це УНН повідомили у поліції Київщини.

"Сьогодні поліція затримала, встановила особи та відпустила 30 чоловіка, які охороняли земельну ділянку, на якій здійснювалася незаконна вирубка лісу. Це вже не перша спроба здійснити незаконні дії, тому поліція разом із прокуратурою звертатиметься до суду про накладення арешту на спірну ділянку, щоб унеможливити подальші протиправні дії до з ясування всіх обставин", - сказали у поліції.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада встановила кримінальну відповідальність за контрабанду лісу-кругляку. Парламентарі 234 голосами підтримали відповідний законопроект.

У 2017 році на Вінниччині викрили злочинну групу, що "відмила" більше 44 млн грн на експорті лісу.

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