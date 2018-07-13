Під Києвом поліція затримала 30 осіб, які сприяли у незаконній вирубці лісу

"Сьогодні поліція затримала, встановила особи та відпустила 30 чоловіка, які охороняли земельну ділянку, на якій здійснювалася незаконна вирубка лісу. Це вже не перша спроба здійснити незаконні дії, тому поліція разом із прокуратурою звертатиметься до суду про накладення арешту на спірну ділянку, щоб унеможливити подальші протиправні дії до з ясування всіх обставин", - сказали у поліції.



Як повідомляв УНН, Верховна Рада встановила кримінальну відповідальність за контрабанду лісу-кругляку. Парламентарі 234 голосами підтримали відповідний законопроект.



У 2017 році на Вінниччині викрили злочинну групу, що "відмила" більше 44 млн грн на експорті лісу.