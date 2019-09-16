Под Харьковом неизвестные обстреляли автомобиль

Как отмечается, инцидент произошел 14 сентября в 20:49.

"Поступило сообщение от 39-летнего мужчины о том, что на окружной дороге в селе Затишье Харьковской области неизвестные во время движения на неустановленном автомобиле обстреляли автомобиль Toyota. При осмотре иномарки сотрудники полиции обнаружили повреждения в виде отверстий, в салоне автомобиля - фрагменты стекла", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Одессе в августе вооруженный ружьем мужчина на трассе "Киев-Одесса" обстрелял Mitsubishi Pajero.