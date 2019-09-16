Під Харковом невідомі обстріляли автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Невідомі особи під час руху на невстановленому автомобілі обстріляли інший автомобіль - Toyota - на окружній дорозі в селі Затишшя Харківської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
Як зазначається, інцидент стався 14 вересня о 20:49.
"Надійшло повідомлення від 39-річного чоловіка про те, що на окружній дорозі в селі Затишшя Харківської області невідомі особи під час руху на невстановленому автомобілі обстріляли автомобіль Toyota. Під час огляду іномарки працівники поліції виявили пошкодження у вигляді отворів, у салоні автомобіля - фрагменти скла", - сказано у повідомленні.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Всі обставини події наразі встановлюються. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, в Одесі у серпні озброєний рушницею чоловік на трасі “Київ-Одеса” обстріляв Mitsubishi Pajero.