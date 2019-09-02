Розстріляв автомобіль і пограбував поштове відділення: в Одесі затримали іноземця

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. В Одесі у серпні озброєний рушницею чоловік на трасі “Київ-Одеса” обстріляв “Mitsubishi Pajero”, а через декілька годин скоїв розбійний напад на поштову установу в селі Нерубайське. Як повідомили у прес-службі ГУ НП в Одеській області, підозрюваного іноземця затримали і обрали запобіжний захід, передає УНН.

Як повідомили у поліції, побачивши на узбіччі автошляху Київ-Одеса припаркований позашляховик, зловмисник здійснив по ньому кілька пострілів з рушниці, завдавши вогнепальні поранення водієві. Завершити злочинний намір правопорушник не зміг, оскільки поранений чоловік поїхав геть.

Того ж дня у селі Нерубайське зловмисник скоїв розбійний напад на відділення “Нової пошти”. Погрожуючи працівниці установи та вистріливши у стелю з рушниці, він забрав з каси понад 10 тисяч гривень та з місця події втік.

"Для розкриття цього злочину поліцейські організували комплекс слідчо-розшукових заходів. В результаті зловмисник був затриманий. Він виявився 39-річним громадянином сусідньої держави, який зараз проживає в Одесі", - йдеться у повідомленні.

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За даними поліції, у себе на батьківщині чоловік був засуджений за грабежі та крадіжки. Крім того, він має судимість за участь у масових заворушеннях 2 травня 2014 року в Одесі та на даний час перебуває на іспитовому терміні.

На даний час чоловікові вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Крім того, вирішується питання про пред’явлення зловмиснику підозри за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене за подібні злочини, — до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Також чоловік перевіряється на причетність до скоєння інших злочинів на території регіону.

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