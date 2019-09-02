Расстрелял автомобиль и ограбил почтовое отделение: в Одессе задержали иностранца

Как сообщили в полиции, увидев на обочине автодороги Киев-Одесса припаркованный внедорожник, злоумышленник совершил по нему несколько выстрелов из ружья, нанес огнестрельные ранения водителю. Завершить преступный умысел правонарушитель не смог, поскольку раненый мужчина уехал.

В тот же день в селе Нерубайское злоумышленник совершил разбойное нападение на отделение "Новой почты". Угрожая работнице учреждения и выстрелив в потолок из ружья, он забрал из кассы более 10 тыс. гривен и с места происшествия скрылся.

"Для раскрытия этого преступления полицейские организовали комплекс следственно-розыскных мероприятий. В результате злоумышленник был задержан. Он оказался 39-летним гражданином соседнего государства, который сейчас проживает в Одессе", - говорится в сообщении.

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По данным полиции, у себя на родине мужчина был осужден за грабежи и кражи. Кроме того, он имеет судимость за участие в массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе и в настоящее время находится на испытательном сроке.

В настоящее время мужчине уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Кроме того, решается вопрос о предъявлении злоумышленнику подозрения по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное за подобные преступления, - до пятнадцати лет лишения свободы.

Также мужчина проверяется на причастность к совершению других преступлений на территории региона.