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"Под дулом автомата": Прокудин рассказал, как оккупанты проводят псевдовыборы на левом берегу Херсонской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Российские захватчики во временно оккупированном Каховском районе Херсонской области проводят псевдовыборы "посреди базара" и заставляют заполнять бюллетени под дулом автомата. Местные жители пытаются избежать участия в так называемых "выборах" и ждут освобождения украинскими защитниками, рассказал в эфире национального телемарафона глава ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Цитата

"В лучшем стиле россии (проводят псевдовыборы, - ред.). Явку они, наверное, нарисуют где-то 550%. А реальность совсем другая. К примеру в Каховском районе так называемые выборы выглядят следующим образом: посреди рынка стоит стол с урной, и там женщина с вооруженными оккупантами предлагает людям голосовать. А бюллетени заполняют на капоте автомобиля под дулом автомата", - рассказал Прокудин.

Детали

Он напомнил, что похожая ситуация была во время фейкового референдума в Херсоне. По словам главы ОВА, оккупанты ходят по квартирам и домам, заставляя людей "ставить галочку".

"Хотя они пытаются нарисовать какую-то картинку поддержки, у них это не получается. Люди всячески пытаются избежать этот театр абсурда, не выходят на улицу, скрываются и конечно ждут освобождения их территории", - сказал Прокудин.

Глава ОВА отметил, что показателен случай во временно оккупированном Скадовске, где активисты "Желтой ленты" вывесили листовки с призывами подписаться в поддержку Украины: "За считанные часы они набрали очень много подписей наших граждан. И это наши люди делают несмотря на опасность для себя. Поэтому поддерживают и ждут возвращения Украины".

Напомним

Офис Генерального прокурора сообщил, что правоохранители разоблачили жительницу Херсона, которая работала на оккупантов. На своей "должности" подозреваемая способствовала принудительной "паспортизации" местного населения.

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