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"Під дулом автомата": Прокудін розповів, як окупанти проводять псевдовибори на лівому березі Херсонщини

"Під дулом автомата": Прокудін розповів, як окупанти проводять псевдовибори на лівому березі Херсонщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Російські загарбники у тимчасово окупованому Каховському районі Херсонської області проводять псевдовибори "посеред базару" та змушують заповнювати бюлетені під дулом автомата. Місцеві жителі намагаються уникнути участі у так званих "виборах" і чекають на звільнення українськими захисниками, розповів в ефірі національного телемарафону очільник ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Цитата

"У кращому стилі росії (проводять псевдовибори, - ред.). Явку вони, напевно, намалюють десь 550%. А реальність зовсім інша. До прикладу у Каховському районі так звані вибори виглядають наступним чином: посеред базару стоїть стіл з урною, і там жіночка з озброєними окупантами пропонує людям голосувати. А бюлетені заповнюють на капоті автомобіля під дулом автомата", - розповів Прокудін.

Деталі

Він нагадав, що схожа ситуація була під час фейкового референдуму у Херсоні. За словами очільника ОВА, окупанти ходять по квартирах та будинках, змушуючи людей "ставити галочку".

"Хоч вони намагаються намалювати якусь картинку підтримки, у них це не виходить. Люди всіляко намагаються уникнути цей театр абсурду, не виходять на вулицю, переховуються і звичайно чекають на звільнення їх території", - сказав Прокудін.

Очільник ОВА зауважив, що показовим є випадок у тимчасово окупованому Скадовську, де активісти "Жовтої стрічки" вивісили листівки із закликами підписатися на підтримку України: "За лічені години вони набрали дуже багато підписів наших громадян. І це наші люди роблять попри небезпеку для себе. Тому підтримують і чекають повернення України".

Нагадаємо

Офіс Генерального прокурора повідомив, що правоохоронці викрили жительку Херсона, яка працювала на окупантів. На своїй "посаді" підозрювана сприяла примусовій "паспортизації" місцевого населення.

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