Под Черниговом оккупанты расстреляли колонну волонтеров: есть жертва и раненые

Детали

Как отметила омбудсмен, под прицельный огонь врага попали пять автобусов, которые пытались проехать в окруженный город, чтобы эвакуировать людей. В автобусе находились только гражданские волонтеры.

В результате обстрела один человек погиб, четверо получили тяжелые ранения.

Одному из бусов удалось вырваться на пробитых шинах. Водитель был ранен, его доставили в больницу.

"Рашисти не дают малейшей возможности вывезти мирное население из блокированного Чернигова, фактически держа десятки тысяч людей как заложников, без еды, воды, тепла. В то же время ежедневно прицельно подвергая обстрелам жилые кварталы из тяжелой артиллерии.

Такие действия являются очередным военным преступлением и преступлением против человечности рашистских войск в соответствии со статьями 7 и 8 Римского статута международного уголовного суда", — написала Денисова.

Омбудсмен обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения рф в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с московским механизмом, с призывом учесть факты этих военных преступлений со стороны рф.

Напомним

Российские оккупанты в течение всей прошлой ночи били по Чернигову, в частности нанесли удары по Нежину.

В результате обстрела Нежина погиб один человек, шестеро мирных жителей получили ранения, среди них ребенок.