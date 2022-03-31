Під Черніговом окупанти розстріляли колону волонтерів: є жертва та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Під Черніговом російські окупанти розстріляли колону волонтерів. Одна людина загинула, четверо дістали поранення. Про це в Telegram повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, інформує УНН.
Деталі
Як зазначила омбудсмен, під прицільний вогонь ворога потрапило п'ять автобусів, які намагалися проїхати в оточене місто, щоб евакуювати людей. В автобусі перебували лише цивільні волонтери.
Внаслідок обстрілу одна людина загинула, четверо дістали тяжкі поранення.
Одному з бусів вдалося вирватися на пробитих шинах. Водія було поранено, його доправили до лікарні.
"Рашисти не дають щонайменшої можливості вивезти мирне населення з блокованого Чернігова, фактично тримаючи десятки тисяч людей як заручників, без їжі, води, тепла. Водночас щодня прицільно піддаючи обстрілам житлові квартали з важкої артилерії.
Такі дії є черговим військовим злочином та злочином проти людяності рашистських військ згідно зі статтями 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду", — написала Денісова.
Омбудсмен звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до московського механізму, із закликом врахувати факти цих військових злочинів з боку рф.
Нагадаємо
Російські окупанти протягом всієї минулої ночі гатили по Чернігову, зокрема завдали удари по Ніжину.
Внаслідок обстрілу Ніжина загинула одна людина, шестеро мирних жителів дістали поранення, серед них дитина.