Ворожі обстріли Ніжина: загинула одна людина, серед постраждалих дитина – мер

Цитата

"Після вчорашніх обстрілів міста постраждало 6 мирних громадян, з них 1 дитина, одна людина на жаль померла. Пошкоджено 10 приватних будинків, 3 зруйновано, також є пошкодження автомобілів та гаражів", — написав Кодола.

Нагадаємо

Російські окупанти всю ніч гатил по Чернігову, зокрема завдали удари по Ніжину. Знищено дуже багато будинків, а також об’єкти цивільної інфраструктури, бібліотеки, торговельні центри.