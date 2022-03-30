Ворожі обстріли Ніжина: загинула одна людина, серед постраждалих дитина – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Внаслідок обстрілу російськими окупантами Ніжина Чернігівської області загинула одна людина, шестеро мирних жителів дістали поранення, серед них дитина. Про це у Facebook повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола, інформує УНН.
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"Після вчорашніх обстрілів міста постраждало 6 мирних громадян, з них 1 дитина, одна людина на жаль померла. Пошкоджено 10 приватних будинків, 3 зруйновано, також є пошкодження автомобілів та гаражів", — написав Кодола.
Нагадаємо
Російські окупанти всю ніч гатил по Чернігову, зокрема завдали удари по Ніжину. Знищено дуже багато будинків, а також об’єкти цивільної інфраструктури, бібліотеки, торговельні центри.