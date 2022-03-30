Вражеские обстрелы Нежина: погиб один человек, среди пострадавших ребенок – мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В результате обстрела российскими оккупантами Нежина Черниговской области погиб один человек, шестеро мирных жителей получили ранения, среди них ребенок. Об этом в Facebook сообщил городской голова Нежина Александр Кодола, информирует УНН.
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"После вчерашних обстрелов города пострадало 6 мирных граждан, из них 1 ребенок, один человек, к сожалению, умер. Повреждены 10 частных домов, 3 разрушены, также есть повреждения автомобилей и гаражей", — написал Кодола.
Напомним
Российские оккупанты всю ночь били по Чернигову, в частности нанесли удары по Нежину. Уничтожены очень много домов, а также объекты гражданской инфраструктуры, библиотеки, торговые центры.