Окупанти всю ніч гатили по Чернігову, знищено багато будинків – голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Російські окупанти всю ніч гатили по Чернігову, зокрема завдали удари по Ніжину. Знищено дуже багато будинків. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА (ОВА) В‘ячеслав Чаус, пише УНН.
Чаус нагадав, що вчора росіяни заявили про те, що зменшують свої наступальні дії і активність на чернігівському та київських напрямках.
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"Зменшення активності" на Чернігівщині ворог продемонстрував ударами по Ніжину, у тому числі й авіа, і всю ніч гатив по Чернігову. Знову знищені об’єкти цивільної інфраструктури, знищені бібліотеки, торговельні центри та інші об’єкти, дуже багато будинків. Бо насправді всю ніч ворог гатив по Чернігову", - розповів Чаус.
Деталі
Голова Чернігівської ОВА зазначив, що все відновлять і Чернігів буде кращим, ніж був.
"Наш Ніжин буде ще кращим, усі міста Чернігівщини будуть набагато кращі, ніж вони на сьогодні є", - додав Чаус.
Доповнення
Радник глави МВС Вадим Денисенко повідомляв, що бої тривають і поки нічого не змінюється. Заяви росіян про зменшення інтенсивності бойових дій на київському та чернігівському напрямку - поки не більше, ніж слова.