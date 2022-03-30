Окупанти всю ніч гатили по Чернігову, знищено багато будинків – голова ОВА

Цитата

"Зменшення активності" на Чернігівщині ворог продемонстрував ударами по Ніжину, у тому числі й авіа, і всю ніч гатив по Чернігову. Знову знищені об’єкти цивільної інфраструктури, знищені бібліотеки, торговельні центри та інші об’єкти, дуже багато будинків. Бо насправді всю ніч ворог гатив по Чернігову", - розповів Чаус.

Деталі

Голова Чернігівської ОВА зазначив, що все відновлять і Чернігів буде кращим, ніж був.

"Наш Ніжин буде ще кращим, усі міста Чернігівщини будуть набагато кращі, ніж вони на сьогодні є", - додав Чаус.

Доповнення

Радник глави МВС Вадим Денисенко повідомляв, що бої тривають і поки нічого не змінюється. Заяви росіян про зменшення інтенсивності бойових дій на київському та чернігівському напрямку - поки не більше, ніж слова.