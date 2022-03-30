Оккупанты всю ночь били по Чернигову, уничтожено много домов – глава ОВА

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"Уменьшение активности" на Черниговщине враг продемонстрировал ударами по Нежину, в том числе и авиа, и всю ночь бил по Чернигову. Вновь уничтожены объекты гражданской инфраструктуры, уничтожены библиотеки, торговые центры и другие объекты, очень много домов. Потому что на самом деле всю ночь враг бил по Чернигову", - рассказал Чаус.

Детали

Председатель Черниговской ОВА отметил, что все восстановят и Чернигов будет лучше, чем был.

"Наш Нежин будет еще лучше, все города Черниговщины будут намного лучше, чем они сегодня есть", - добавил Чаус.

Дополнение

Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщал, что бои продолжаются и пока ничего не меняется. Заявления россиян об уменьшении интенсивности боевых действий на киевском и черниговском направлении - пока не больше, чем слова.