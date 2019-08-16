Во время вражеских учений затонул танк, погибли четверо боевиков - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование наращивает интенсивность мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК, во время таких учений затонул вражеский танк и погибли четверо боевиков. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге, передает УНН.
Так, по данным разведки, большинство занятий на полигонах проводится боевиками без должной подготовки и с грубыми нарушениями мер безопасности, что приводит к росту числа случаев потерь боевой техники и гибели и травм личного состава.
"13 августа во время отработки в танковом подразделении оккупантов вопросам преодоления водной преграды один танк затонул, а из-за неудовлетворительного уровень организации российскими офицерами эвакуации экипажа, погибли четыре военнослужащих. Российское оккупационное командование пытается скрыть это событие", - сказал Гуцуляк.
По его словам, в отдельных подразделениях оккупантов продолжается практика формального проведения боевой подготовки, ротных тактических учений. Российскому командованию предоставляют постановочные фотоотчеты и фиктивные документы на списание боеприпасов и топлива для "подтверждения" якобы проведенных мероприятий, указал он.
Напомним, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, личный состав одного из постов воздушного наблюдения оккупантов открыл огонь, чтобы имитировать обстрел беспилотника Объединенных сил.