Під час ворожих навчань затонув танк, загинули четверо бойовиків - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування нарощує інтенсивність заходів бойової підготовки у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК, під час таких навчань затонув ворожий танк і загинули четверо бойовиків. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк на брифінгу, передає УНН.
Так, за даними розвідки, більшість занять на полігонах проводиться бойовиками без належної підготовки та з грубими порушеннями заходів безпеки, що призводить до зростання кількості випадків втрат бойової техніки та загибелі і травмувань особового складу.
"13 серпня під час відпрацювання у танковому підрозділі окупантів питань подолання водної перешкоди один танк затонув, а через незадовільний рівень організації російськими офіцерами евакуації екіпажу, загинуло четверо військовослужбовців. Російське окупаційне командування намагається приховати цю подію", - сказав Гуцуляк.
За його словами, в окремих підрозділах окупантів продовжується практика формального проведення бойової підготовки, ротних тактичних навчань. Російському командуванню надають постановочні фотозвіти та фіктивні документи на списання боєприпасів і пального для "підтвердження" нібито проведених заходів, вказав він.
Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, особовий склад одного з постів повітряного спостереження окупантів відкрив вогонь, аби імітувати обстріл безпілотника Об’єднаних сил.