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Бойовики імітували обстріл безпілотника ЗСУ, щоб отримати грошову винагороду — розвідка

Бойовики імітували обстріл безпілотника ЗСУ, щоб отримати грошову винагороду — розвідка

Київ • УНН

 • 9217 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, особовий склад одного з постів повітряного спостереження окупантів відкрив вогонь, аби імітувати обстріл безпілотника Об’єднаних сил. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк на брифінгу, передає УНН.

Так, даними розвідки, командування ЗС РФ вживає заходів для запобігання зниженню рівня реагування на польоти безпілотних літальних апаратів особовим складом передових підрозділів російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

"Зокрема, окупанти збільшили грошову винагороду за збиття безпілотних літальних апаратів Об’єднаних сил. У зв’язку з цим, зросла кількість випадків доповідей російському командуванню підлеглими неправдивої інформації для отримання грошової винагороди за нібито "виявлення польотів та фактів збиття безпілотних літальних апаратів Об’єднаних сил" з наданням для підтвердження елементів раніше збитих зразків або пошкоджених власних", - сказав Гуцуляк.

Так, розвідка зафіксувала випадок, коли ворог відкрив вогонь для імітації обстрілу безпілотника.

"12 серпня цього року особовим складом одного з постів повітряного спостереження противника було відкрито вогонь з метою імітації обстрілу безпілотного літального апарату. У подальшому для доказу факту збиття безпілотного літального апарату Об’єднаних сил командуванню були надані знайдені уламки значно раніше збитого зразка", - проінформував Гуцуляк.

Нагадаємо, недалеко від контрольованих урядом Гнутово і Талаківки та біля непідконтрольного Обозного СММ ОБСЄ зафіксувала постріли зі стрілецької зброї, спрямовані на міні-безпілотники. Під Обозним міні-безпілотник був знищений.

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